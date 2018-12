Scontro tra auto lungo il bailey di Ponte della Priula: feriti due giovani

Un incidente stradale tra due mezzi, avvenuto verso le ore 11.40 di sabato, ha per ore rallentato la circolazione stradale lungo la statale Pontebbana o meglio, lungo il ponte Bailey tra Nervesa della Battaglia e Susegana, a Ponte della Priula. Nello schianto una delle due autovetture coinvolte è rimasta capovolta sull'asfalto e le due persone che erano all'interno sono rimaste ferite. Si tratta di K.H., 22enne albanese residente a Piavon di Oderzo, e R.B., 26enne kosovaro di Volpago del Montello. Entrambi sono stati soccorsi dal Suem 118 e trasportati all'ospedale di Conegliano per accertamenti. Ancora poco chiare, invece, le dinamiche di quanto accaduto. Sul posto, infine, sono poi giunti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la zona e la polizia per i rilievi di legge.