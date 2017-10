Camionista travolge anziano e fugge, poi ci ripensa e torna sul luogo dell'incidente

PONTE DI PIAVE Incidente fortunatamente senza gravi conseguenze nel pomeriggio di oggi, mercoledì, a Ponte di Piave, in prossimità della rotatoria tra la strada regionale Postumia, via Jesolo e via Murialdo. Un anziano, P.F. di 79 anni, è stato colpito da un camion in transito lungo il rondò ed è rimasto ferito in modo molto serio: l'uomo, soccorso da un'ambulanza del Suem 118, è stato trasportato all'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Non sarebbe per fortuna in pericolo di vita; si è procurato alcune ferite e fratture tra cui uan lesione particolarmente seria ad una gamba. Non chiaro se l'uomo fosse o meno in sella alla sua bici, trovata poco distante, dal punto in cui è avvenuto l'incidente. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Ponte di Piave che ora indagano sulla vicenda: il mezzo pesante, dopo l'incidente, non si è fermato ed ha infatti proseguito la sua corsa, in direzione di Oderzo. L'autotrasportatore, un 40enne trevigiano, ha in seguito fatto dietrofront e mezz'ora dopo è tornato sul luogo dell'incidente. L'uomo ha asserito di non essersi reso conto di quanto accaduto e di essersi fermato subito dopo il sinistro, controllando se ci fossero o meno stati urti al mezzo. Del caso è stata interessata anche la polizia locale di Ponte di Piave.