Escono di strada con l'auto nel pieno della notte: in due rimangono feriti nello schianto

PONTE DI PIAVE E' di due feriti il bilancio di un'uscita autonoma di strada avvenuta nella nottata tra venerdì e sabato lungo via Postumia a Ponte di Piave. I motivi dello schianto sono ancora poco chiari, ma l'impatto è stato molto violento, tanto che l'autovettura è finita in un fossato a bordo strada e a ridosso di un ponticello. Ovviamente il mezzo ha subito danni ingenti, con anche l'esplosione dei vetri. Gli occupanti, invece, sono rimasti incastrati tra le lamiere e sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per aiutarli e mettere in sicurezza l'area.