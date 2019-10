Camion esce di strada e precipita nel fossato, traffico in tilt sulla Postumia

Grave incidente nel pomeriggio di oggi, mercoledì, poco dopo le 15.40 a Ponte di Piave, lungo la Postumia. Un camion è uscito di strada ed è finito contro un platano e poi èprecipitato nel fossato, finendo ruote all'aria. L'autista, P.R., 74 anni di Marcon, è rimasto ferito ma miracolosamente non è in pericolo di vita: attualmente si trova ricoverato al Ca' Foncello. Sul posto, oltre all'elicottero del Suem 118, sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco . Il traffico è andato in tilt. A causare l'incidente è stato probabilmente un malore del conducente del mezzo, un colpo di sonno.