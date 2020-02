Scontro tra due camion e tre auto, Pontebbana in tilt

Un incidente che ha coinvolto due mezzi pesanti e tre auto, avvenuto nella mattinata di oggi, martedì, a Godega di Sant'Urbano, ha mandato in tilt la circolazione lungo la Pontebbana. La carambola tra i veicoli, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, ha provocato due feriti lievi che sono stati trasportati in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale di Conegliano. Intervenute sul posto alcune squadre dei vigili del fuoco di Conegliano, il Suem 118, i carabinieri e i tecnici dell'Anas. Lunghe le code in zona con disagi per automobilisti e autotrasportatori.