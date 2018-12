Frontale nella notte lungo la Pontebbana: tre le persone rimaste ferite

E' di tre feriti, fortunatamente non gravi, il bilancio di un incidente avvenuto nella nottata tra sabato e domenica lungo la Pontebbana a Spresiano. Era difatti circa l'una di notte quando due autovetture, per motivi ancora poco chiari, si sono improvvisamente scontrate frontalmente. Nell'impatto sono rimasti feriti due uomini di 46 anni e una donna di 43, tutti poi trasportati dal Suem 118 all'ospedale per le cure del caso. Sul posto sono poi intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area.