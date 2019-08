Schianto all'alba, auto finisce contro i cantieri della Pedemontana: morti due ragazzi

E' di due morti il bilancio di un gravissimo incidente stradale avvenuto domenica mattina all'alba, lungo la Pontebbana. Verso le ore 6, infatti, una Volkswagen Golf di colore nero si è improvvisamente schiantata, per motivi ancora poco chiari, contro i muretti in cemento che delimitano i cantieri della Pedemontana in territorio di Villorba. L'impatto è stato violentissimo, tanto che l'autovettura è poi rimbalzata in un campo adiacente alla sede stradale. Immediatamente soccorsi dai passanti, i due uomini che erano a bordo del mezzo sono spirati prima dell'arrivo dei soccorsi. Le vittime sono un 24enne ed un 35enne, entrambi di nazionalità albanese. Sul posto si sono comunque recati sia i vigili del fuoco, per la messa in sicurezza dell'area, che la polizia stradale per i rilievi di rito.