Tragico schianto all'alba: muore un 19enne, feriti due amici

Tragico schianto all'alba di oggi, domenica, alle 5.20 circa a Merlengo di Ponzano, lungo via Mure. Un'auto, una Mercedes classe A, per cause in corso di accertamento, si è schiantata contro un palo in cemento dell'illuminazione pubblica ed è finita fuori strada, capovolgendosi. Il bilancio dell'incidente è pesantissimo: un 19enne morto, Gjini Klisman, di origini albanesi e residente a Zero Branco, e due ragazzi, entrambi di 21 anni, K.W. di Zero Branco e T.R. di Scorzè, di origini, feriti in modo non grave. Sul posto, oltre ai medici del Suem 118, sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia stradale di Treviso che ha eseguito i rilievi del caso. Alla base dell'incidente, si sospetta, un malore improvviso del conducente o un colpo di sonno improvviso. A perdere la vita il passeggero seduto sul sedile anteriore destro del veicolo. Alla guida del mezzo, diretto dal centro di Merlengo verso la strada Postioma, K.W..