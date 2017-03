Ponzano: auto sbanda e finisce fuori strada, ferito un 37enne

PONZANO VENETO Grave schianto nella notte, poco dopo le 2.30, a Ponzano Veneto in via Chiesa. Un'auto, forse a causa di un improvviso malore del conducente, è uscita di strada andando a schiantarsi contro una colonnina del gas, andata semidistrutta come il veicolo. L'uomo alla guida, un 37enne, è rimasto ferito ed è stato trasportato al Ca' Foncello da un'ambulanza del Suem118: fortunatamente non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e la polizia stradale di Treviso che ha effettuato sul posto i rilievi di legge.