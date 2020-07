Scontro frontale tra due auto, coinvolto anche bambino di otto anni

E' di quattro feriti, tutti fortunatamente non gravi, il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di lunedì a Ponzano Veneto, lungo via Roma, nei pressi dalla macelleria "Martini" e dal bar che si trova poco distante. A scontrarsi frontalmente, per cause in corso di accertamento, un fuoristrada ed un'auto. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Treviso oltre ad ambulanze e all'automedica del Suem 118. Trasportati al pronto soccorso del Ca' Foncello gli occupanti dei due veicoli: T.R., un 59enne, M.A. di 26 anni, M.A., donna di 36 anni ed un bambino di 8 anni. Tutti hanno riportato ferite non gravi. Per svolgere i rilievi del caso sono intervenute le forze dell'ordine. Via Roma è rimasta interdetta al traffico fino a tarda sera, quando i mezzi incidentati sono stati rimossi, al termine degli accertamenti di legge. Purtroppo incidenti di questo tipo non sono infrequenti in via Roma: molti dei residenti riferiscono come le auto, soprattutto in orario serale o notturno, percorrano la strada ad alte velocità, in barba ai divieti e approfittando della scarsità di controlli.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.