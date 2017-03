Auto si schianta sul Put e finisce capovolta: alcuni feriti trasportati all'ospedale

TREVISO Grave incidente sabato sera poco prima della mezzanotte lungo il Put cittadino di Treviso, nei pressi di Porta Fra' Giocondo. Per motivi ancora da chiarire infatti, una station-wagon Volvo di colore grigio è finita capovolta sull'asfalto dopo una breve escursione fuori strada dove ha anche abbattuto un palo della luce, causando non pochi danni al mezzo.

L'incidente potrebbe essere stato dettato da un malore, una disattenzione o dall'alta velocità che ha portato il conducente a perdere il controllo dell'auto per poi finire nel fossato adiacente la carreggiata che avrebbe poi funzionato come trampolino. Sul posto si sono comunque recati i vigili del fuoco, la polizia e il Suem 118 che ha trasportato i feriti all'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Sul luogo dell'incidente anche l'ex consigliere comunale Enrico Renosto e diversi curiosi. Disagi invece contenuti per quanto riguarda il traffico stradale.

