Frontale moto-auto a Caorle: grave un motociclista trevigiano di 55 anni

ORSAGO Una domenica mattina da dimenticare per un motociclista di 55 anni di Orsago, G.C.. Poco dopo mezzogiorno infatti, come riporta "la Tribuna", l'uomo è stato travolto da una utilitaria mentre stava percorrendo in sella alla sua motocicletta Corso Venezia in quel di Porto Santa Margherita di Caorle. Immediatamente soccorso dai presenti e poi dal Suem 118, il 55enne ha subito un grave politrauma ma fortunatamente non è in pericolo di vita, anche se ora le cure saranno piuttosto lunghe.