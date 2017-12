Auto contro scooter, 48enne grave al Ca' Foncello di Treviso

POSSAGNO Un uomo, L.Z., 48enne di Crespano, è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Ca' Foncello di Treviso in seguito ad un grave incidente stradale avvenuto nella prima mattinata di oggi, giovedì, lungo via Olivi a Possagno. L'uomo, in sella al suo scooter, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrato con un'auto e, disarcionato dal mezzo, è finito a bordo strada, sull'asfalto. Il centauro è stato soccorso dagli infermieri del Suem di Crespano e trasportato in ambulanza presso il nosocomio trevigiano: ha riportato un forte trauma cranico e fratture a braccia e spalle sinistra. La centrale operativa del Suem aveva inviato sul posto l'elicottero che è stato tuttavia fatto rientrare alla base a causa delle pessime condizioni meteo nella zona, caratterizzate da scarsissima visibilità. Per i rilievi di legge intervenuta una pattuglia della polizia locale di Possagno.