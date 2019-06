Schianto frontale tra camion e auto sulla Postumia, muore 61enne

Tragedia della strada nella tarda mattinata di oggi, lunedì, poco dopo le 11.15 a Postioma di Paese, lungo la ps 102 Postumia. Uno scontro frontale ha coinvolto una piccola utilitaria, una Ford Ka, ed un autoarticolato che ha terminato la sua corsa nel fossato a bordo strada. A perdere la vita un'automobilista, G.R., 61 anni, di Bassano del Grappa. Ferite lievi per il conducente del mezzo pesante, G.H., 39 anni di Vicenza. Sul posto sono intervenuti gli infermieri del Suem 118, i vigili del fuoco di Treviso ed il Suem 118. Per i rilievi di legge sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Treviso che ora indagano sull'episodio: si ipotizza che l'auto, forse per un improvviso malore della conducente, abbia invaso l'opposta corsia di marcia. Il traffico ha subito pesantissime ripercussioni con lunghe code in entrambi i sensi di marcia.