Malore alla guida, auto contro un albero: muore donna di 54 anni

POVEGLIANO Tragedia della strada poco dopo le 20.10 a Povegliano in via Levada. Una donna di 54 anni, Rosanna Favaro, titolare di un lavasecco di Giavera del Montello, ha perso il controllo del suo furgoncino che è finito contro un albero. L'automobilista è stata probabilmente colta da un malore, un infarto improvviso. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del Suem 118: gli infermieri non hanno potuto far altro che constatarne la morte. Rilievi a cura della polizia stradale di Treviso. Sul posto anche i vigili del fuoco di Treviso.

La donna stava facendo ritorno a casa da un rosario, svoltosi presso la chiesa parrocchiale di Camalò, per la morte di un parente: era diretta verso la sua abitazione a Cusignana di Giavera del Montello , in via prato della Valle.