Investita mentre attraversa la strada, anziana gravissima

Una 82enne di origini romene, residente a Padova, è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto alle 16 circa di oggi, martedì, a Preganziol lungo il Terraglio. L'anziana, ospite in questi giorni della figlia, stava attraversando la strada (non sulle strisce ma fuori dal centro abitato) quando è stata travolta da una Ford Fiesta, condotta da 47enne di Mogliano Veneto. Sul posto, oltre ad una ambulanza del Suem 118, sono intervenuti gli agenti della polizia locale per svolgere i rilievi di legge del caso e chiarire l'esatta dinamica dell'incidente. Le condizioni dell'anziana, trasportata d'urgenza all'ospedale Ca' Foncello di Treviso, sono molto gravi.