Anziano travolto da un'auto mentre attraversa la strada, gravissimo in ospedale

E' stato travolto da un'auto mentre attraversava la strada: sono gravissime le condizioni di un 89enne, Gastone Dal Bon, di Preganziol, ex consigliere comunale e carrozziere (titolare di un'attività che si trova a pochi passi del centro "Falcon"). L'anziano si trova ricoverato in ospedale a Treviso, in prognosi riservata. L'incidente è avvenuto poco prima delle 11 a Preganziol, lungo il Terraglio, a poche centinaia di metri dal centro, di fronte all'istituto di credito Centro Marca Banca, sulle strisce pedonali.

Ad investire l'uomo è stata una Dacia Sandero guidata da un altro anziano, un 84enne anche lui di Preganziol, che non si sarebbe reso conto della presenza sulla carreggiata dell'89enne. La vittima dell'incidente stava attraversando le strisce da sinistra a destra rispetto alla marcia della vettura che procedeva da Venezia in direzione Treviso. Non è stato chiarito se l'89enne fosse in sella o stesse portando a mano la bici con cui stava attraversando. Sullo schianto indaga la polizia locale di Preganziol che ha affettuato i rilievi di legge del caso. Fondamentale sarà la visione delle telecamere di videosorveglianza.