Travolta da un'auto, 19enne in prognosi riservata

E' stata investita da un'auto mentre attraversava la strada. L'incidente è avvenuto alle 7 di stamani a Preganziol lungo il Terraglio, all'incrocio con via Franchetti. Coinvolta una 19enne della zona, V.T., nata in Spagna ma di origini francesi, che si trova ora ricoverata, in prognosi riservata, all'ospedale Ca' Foncello di Treviso . Ad investire la ragazza è stata una Fiat Punto che procedeva da Treviso in direzione di Mogliano: al volante uno straniero di circa 40 anni, residente in zona. A causare l'incidente è stata probabilmente l'oscurità delle prime ore del mattino. Le condizioni della giovane, sbalzata per una decina di metri dal mezzo e soccorsa dagli infermieri del Suem 118, sarebbero molto gravi. Ad indagare sull'incidente sono stati gli agenti della polizia stradale di Castelfranco Veneto.