Travolto da un'auto a San Trovato, morto sul colpo

Tragedia della strada poco prima delle 20 a San Trovaso di Preganziol, in via Franchetti. Un uomo di circa 30 anni, di nazionalità cinese, è morto a causa delle gravi lesioni riportate in un incidente stradale. Lo straniero, stando ai primi accertamenti, è stato investito e ucciso da un'auto in transito. L'asiatico sarebbe morto sul colpo; del tutto inutili i tentativi di rianimazione da parte dei medici del Suem 118. Per i rilievi intervenute le forze dell'ordine. Il traffico in zona ha subito pesanti rallentamenti.