Tragedia lungo il Terraglio, 62enne investita e uccisa da un'auto

PREGANZIOL Tragedia della strada a Preganziol, lungo il Terraglio, poco dopo le 7.15. Una donna, M.A., di 62 anni, di Preganziol , per cause in corso di accertamento, è stata travolta e uccisa da un'auto in transito, una Opel Meriva, condotta da un 80enne. L'episodio è avvenuto nei pressi della chiesa parrocchiale. Purtroppo i tentativi di rianimazione da parte degli infermieri del Suem 118 sono stati inutili. La donna è morta durante il trasporto al Ca' Foncello di Treviso. Sull'incidente indaga ora la polizia locale di Preganziol. Il traffico ha subito pesantissimi rallentamenti lungo entrambe le direzioni di marcia. Molto scosso e sotto choc l'anziano al volante della Opel: nei suoi confronti scatterà nelle prossime ore una denuncia per il reato di omicidio stradale.