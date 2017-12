Scontro tra auto sul Terraglio: due persone finiscono al pronto soccorso

PREGANZIOL E' di due persone ferite il bilancio di un grave incidente stradale avvenuto all'ora di pranzo di domenica 24 dicembre, giorno della vigilia di Natale. Stando alle prime ricostruzioni dell'accaduto due automobili si sarebbero scontrate tra loro nel territorio comunale di Preganziol, lungo via Terraglio.

L'impatto, molto violento, è avvenuto pochi minuti prima delle ore 13, in un momento in cui la strada era particolarmente trafficata. Ancora da chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto. Due persone sono state portate d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Al momento le condizioni di salute di uno dei due feriti sarebbero particolarmente gravi mentre desterebbero meno preoccupazione le ferite riportate dal secondo guidatore rimasto coinvolto nell'impatto. Sul posto, oltre al personale del Suem118 anche gli uomini delle forze dell'ordine che hanno eseguito i rilievi del caso e provveduto a regolare il traffico andato in tilt per diversi minuti.