Studente 12enne investito mentre va a scuola, trasportato al pronto soccorso

Incidente fortunatamente non grave a pochi passi dalla stazione ferroviaria di Preganziol, in via Marconi, alle 7.35 di stamani. Uno studente 12enne è stato urtato da un'auto mentre stava attraversando la strada, per dirigersi verso la scuola. Il giovane non è in gravi condizioni: ha riportato una lieve ferita ad una gamba ed è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso per svolgere gli accertamenti del caso . Sull'incidente indaga ora la polizia locale.