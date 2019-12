Porta Santi Quaranta, scontro tra auto e camion: traffico in tilt sul Put

Code e rallentamenti questa mattina, mercoledì 11 dicembre, all'altezza del semaforo di Porta Santi Quaranta lungo il Put. A metà mattina una Toyota Yaris proveniente da Viale Montegrappa e guidata da una signora di 78 anni si è immessa nel Put proprio quando stava per sopraggiungere un furgone Iveco che l'ha centrata in pieno bloccando di fatto la circolazione verso la stazione dei treni di Treviso.

Il traffico tra Viale Oberdan e l'intersezione con via Coletti è andato letteralmente in tilt per alcuni minuti. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale supportati dai mezzi dell'Ufficio Infortunistica del Comune di Treviso che sono riusciti a raggiugere la zona dell'incidente non senza difficoltà visto che l'auto erano in coda su entrambe le corsie di marcia. Né la signora alla guida della Yaris né il camionista sono rimasti feriti nell'impatto. Spetterà ora ai vigili chiarire l'esatta dinamica del sinistro. La situazione è tornata alla normalità solo in tarda mattinata.