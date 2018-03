Auto a metano esce di strada sul Put: una persona ferita, traffico in tilt

TREVISO Erano da poco passate le 19.20 di domenica quando un'automobile a metano è uscita di strada lungo il Put trevigiano, all'altezza di porta Santi Quaranta. Un incidente rocambolesco e pericoloso dal momento che il veicolo, finendo fuori strada, ha perso il serbatoio pieno di metano che è finito in mezzo alla carreggiata.

La persona alla guida è rimasta lievemente ferita nell'impatto ed è stata portata al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello per una serie di accertamenti. Le sue condizioni di salute non sarebbero gravi. I vigili del fuoco di Treviso invece hanno dovuto lavorare quasi un ora per mettere in sicurezza e bonificare il serbatoio di metano completamente staccato dal resto della vettura. Le operazioni dei soccorritori hanno provocato un blocco totale della circolazione stradale lungo il Put, affollatissimo a quell'ora. Decine di macchine sono rimaste bloccate sotto la pioggia scesa in maniera copiosa durante tutto il pomeriggio. Sul posto sono intervenuti anche gli uomini delle forze dell'ordine. La situazione è tornata alla normalità solo a sera inoltrata.