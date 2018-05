Scontro tra auto lungo la Feltrina: due persone in ospedale

TREVISO Mancavano pochi minuti allo scoccare di mezzogiorno quando due automobili si sono scontrate tra loro sul ponte di Quero, lungo la strada regionale Feltrina.

I primi automobilisti arrivati sul luogo dell'incidente hanno capito subito la gravità della situazione. L'intervento sul posto dei soccorsi è stato immediato. Alle 11.50 di domenica l'elisoccorso Leone 1 si è alzato in volo da Treviso per raggiungere le due persone rimaste coinvolte nell'impatto. Insieme all'elicottero del Suem trevigiano, sulla Feltrina sono intervenuti anche i vigili del fuoco e un'altra ambulanza proveniente da Feltre. Il più grave dei due feriti è stato ricoverato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello, mentre il secondo è stato portato in ambulanza all'ospedale di Feltre. Entrambi hanno riportato diversi traumi nell'impatto ma nessuno dei due sarebbe in pericolo di vita. Il traffico lungo la Feltrina ha subito diversi rallentamenti all'ora di pranzo. Solo nel primo pomeriggio la situazione è potuta tornare alla normalità.

Gallery