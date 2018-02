Tremendo schianto tra moto e auto, muore una 49enne

QUERO Una donna di origini cinesi residente a Valdobbiadene, T.L., classe 1968 , è morta all'ospedale Ca' Foncello di Treviso in seguito alle ferite riportate in un grave incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, venerdì, lungo la strada regionale Feltrina, nel tratto tra Quero e Fener. La donna viaggiava a bordo di una moto di grossa cilindrata quando, per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale di Feltre, si è scontrata frontalmente contro una Fiat Panda, guidata da un 58enne di Feltre. L'uomo alla guida del mezzo è rimasto incolume mentre l'asiatica, disarcionata dal mezzo, è finita in una scarpata a pochi passi dalla linea ferroviaria. Sul posto intervenuto l'elicottero del Suem di Treviso e l'ambulanza di Feltre. La straniera è morta poco dopo il trasporto presso il nosocomio trevigiano.