Perde il controllo della moto e finisce in una scarpata sul Piave: ferito un 41enne

E' finito ricoverato in ospedale con un femore rotto, oltre ad altre escoriazioni sul corpo. Queste le conseguenze, su un 41enne di San Fior, di un incidente stradale avvenuto verso le ore 16 di domenica a Quero (BL), precisamente lungo la Feltrina nei pressi di Carpen. L'uomo era infatti in sella alla sua motocicletta Suzuki quando ne ha improvvisamente perso il controllo in una curva, finendo perciò inesorabilmente fuori strada in una scarpata sul Piave. In breve tempo sul posto sono comunque giunti i vigili del fuoco che hanno recuperato il ferito per poi lasciarlo alle cure del Suem 118. Sulle cause del sinistro indagano invece i carabinieri.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.