Si schianta contro un platano dopo una serata con gli amici, muore un 23enne

QUINTO DI TREVISO Stava facendo ritorno a casa e, forse per un improvviso colpo di sonno, un malore o una distrazione, ha perso il controllo della sua Peugeot 106 che si è schiantata violentemente contro un platano, finendo poi nel fossato che costeggia la strada. Purtroppo per Andrea Vanin, 23enne, non c'è stato nulla da fare: il giovane è stato sbalzato all'esterno dell'auto (come accertato non indossava purtroppo le cinture di sicurezza) ed è morto praticamente sul colpo a causa delle gravissime lesioni riportate. L'ennesima tragedia della strada, solo l'ultima in queste prime settimane del 2018, si è consumata nella notte tra lunedì e martedì, all'1.30 circa, a Santa Cristina di Quindo di Treviso, in via Tognana, all'altezza del civico 2.

A lanciare l'allarme ai soccorsi sono stati i residenti della zona, risvegliati dal boato dovuto allo schianto. Il giovane, residente poco distante da dove è avvenuto lo schianto. Andrea Vanin, in base agli accertamenti della polizia stradale, procedeva con l'auto da Santa Cristina in direzione di Quinto: dopo una curva a sinistra, in un seguente tratto rettilineo, il mezzo è sbandato verso destra. Il 23enne viveva con la famiglia in via San Cassiano, 14. Ancora pochi minuti è avrebbe raggiunto la sua abitazione: aveva trascorso la serata di lunedì al bar "Oasis" di Santa Cristina, con alcuni amici. Nessuno immaginava che quella sarebbe stata l'ultima volta che lo avrebbero visto vivo. I medici del Suem 118 e i vigili del fuoco di Treviso, giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatarne la morte. Le operazioni di messa in sicurezza della strada e i rilievi di legge, svolti dalla polizia stradale di Treviso, si sono conclusi alle 4 circa.

Andrea, figlio unico, lascia i genitori Paola e Stefano. Il 23enne, grande tifoso dell'Inter, lavorava come operaio in un'azienda della zona (in precedenza aveva frequentato l'istituto "Turazza"): a breve, dopo un periodo di cassa integrazione, avrebbe dovuto riprendere il lavoro. Il giovane amava trascorrere il suo tempo libero con gli amici, con cui spesso frequentava le discoteche della Marca.