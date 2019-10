Scontro tra due auto, veicolo carambola contro un'autobotte: tragedia sfiorata al distributore

Poteva avere conseguenze ben più gravi un incidente stradale avvenuto oggi, giovedì, poco dopo le 8, alla stazione di servizio "Vega" di Quinto di Treviso, lungo la Noalese, tra Quinto e Zero Branco. Due auto si sono scontrate (un mezzo procedeva in direzione di Quinto, l'altro stava per svoltare verso il "Vega") e uno dei veicoli è carambolato nell'area del distributore, finendo la sua corsa contro un'autobotte. Questo mezzo, fortunatamente, non ha subito danni. Sono rimasti leggermente feriti uno degli automobilisti e l'autotrasportatore; a soccorrerli gli infermieri del Suem 118 e la Croce Verde. Per i rilievi del caso sono giunti gli agenti della polizia locale di Quinto. Si sono verificati rallentamenti al traffico. La situazione è tornata alla normalità in mattinata.