Sorpassa la corriera in sosta ma non si accorge di una ragazzina e la investe

E' finita ricoverata all'ospedale con diverse lesioni la ragazzina che sabato, in tarda mattinata, è stata investita da un'auto lungo viale IV Novembre a Ponte della Priula. A causare l'incidente, verso le 12.45, sarebbe stata la persona alla guida di una Peugeot che, in fase di sorpasso di una corriera che si era appena accostata alla propria fermata locale, non si è accorta che da bordo strada stava attraversando sulle strisce pedonali la giovane, sbalzata poi violentemente sull'asfalto un paio di metri in avanti. Immediatamente soccorsa anche da alcuni passanti, la ragazzina è stata poi stabilizzata sul posto dal Suem 118 e poi trasportata in ospedale a Conegliano. Per i rilievi di rito è invece intervenuta la polizia locale.