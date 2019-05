Grave schianto tra due auto a Refrontolo, sei feriti

Grave incidente poco dopo le 9 di oggi, giovedì, all'incrocio tra via Crevada e via Castellana. A scontrarsri due auto, un Nissan Qashqai e una VolksWagen Sharan: il primo mezzo è fuoriuscito da una laterale di via Crevada, via Castellana appunto, per essere travolto dal secondo veicolo che aveva nel frattempo invaso l'opposta corsia di marcia. In tutto sono sei i feriti tra cui cinque a bordo di un solo mezzo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, due ambulanze, l'automedica ed un elicottero del Suem 118: un automobilista si trova ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Gli altri automobilisti coinvolti sono stati trasportati al pronto soccorso degli ospedali di Vittorio Veneto e Conegliano. Sul posto per i rilievi di legge sono intervenuti i carabinieri. Il traffico in zona è rimasto a lungo bloccato.