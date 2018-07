Castelminio, tremendo schianto tra auto e moto: 60enne grave

RESANA Grave incidente poco dopo le 11.10 di stamani, venerdì, a Casteminio di Resana, lungo via Dante Alighieri, di fronte al negozio di abbigliamento Mazzorato. A scontarsi un'auto, una Fiat Punto, condotta da un 80enne della zona ed un uomo di 60 anni, di Loreggia, che viaggiava in sella alla sua moto. Ad avere la peggio è stato il centauro che ha riportato ferite molto gravi, ha perso i sensi, ed è stato intubato e quindi trasportato in elicottero dal Suem 118 al Ca' Foncello di Treviso. Sul posto, per svolgere i rilievi di legge del caso, sono intervenuti gli agenti della polizia locale che hanno cercato di chiarire l'esatta dinamica dell'incidente. Secondo quanto accertato dai vigili la Punto è uscita, da un parcheggio al civico 19, svoltando verso sinistra, in direzione Resana-Vedelago. Lungo via Dante Alighieri stava sopraggiungendo, in direzione opposta, la motocicletta con in sella il motociclista padovano in sella ad una moto Yamaha. L'impatto è stato molto violento. Il traffico nella zona ha subito rallentamenti.