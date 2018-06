Scaraventato in un fossato da un camion, ciclista recuperato dai vigili del fuoco

RESANA E' stato urtato da un camion in transito mentre percorreva, in sella alla sua bici, la strada provinciale 245 a Resana. Lo sfortunato protagonista di questa vicenda, un ghanese di 22 anni, se l'è cavata con ferite non gravi (tra cui una lesioni ad una spalla). Lo straniero, subito soccorso dal trasportatore, è stato recuperato dai vigili del fuoco di Castelfranco Veneto e affidato alle cure del Suem 118.