Investito mentre attraversa la strada, ferito un 56enne

Se l'è cavata con ferite fortunatamente non gravissime lo sfortunato protagonista di un incidente stradale avvenuto alle 16 di oggi, 5 gennaio, a Resana lungo via Castellana, a pochi passi da un'erboristeria. Coinvolto un 56enne di Piombino Dese, V.D. : l'uomo è stato travolto da un'auto mentre stava attraversando la strada. Il padovano è stato trasportato per accertamenti al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Non è in pericolo di vita. A effettuare i rilievi di legge i carabinieri di Castelfranco Veneto.