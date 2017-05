Resana: schianto contro un platano nella notte, 21enne gravissimo

RESANA Un 21enne di Resana, L.R., si trova ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Ca' Foncello di Treviso a causa delle ferite riportate in Un incidente stradale avvenuto alle 2 della scorsa notte. Il 21enne stava percorrendo via Castellana, a Resana, per fare ritorno a casa quando improvvisamente, all'altezza del civico 134, ha perso il controllo della sua auto, una Golf. Il mezzo è uscito di strada e si è schiantato contro un platano. Sul posto sono intervenuti i medici del Suem 118, i vigili del fuoco e la polizia stradale di Treviso che hanno effettuato i rilievi di legge. A provocare l'incidente forse un malore o un improvviso colpo di sonno del conducente.