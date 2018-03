Auto fuori strada e capovolta nel fossato: automobilista "miracolato"

RESANA Spettacolare incidente stradale poco dopo le 18 di ieri, lunedì, a Resana in via Bolimbaghi. Un'auto, per cause in corso di accertamento, è finita fuori strada finendo la sua corsa in un fossato pieno d'acqua, capovolta. L'automobilista alla guida è rimasto miracolosamente illeso. Sul posto intervenuti i vigili del fuoco di Castelfranco, le forze dell'ordine ed il Suem 118.