Riese Pio X, auto fuori strada: ferite le due ragazze a bordo

RIESE PIO X Se la sono cavata con ferite fortunatamente non gravi le due ragazze, di circa 30 anni, coinvolte martedì sera, poco dopo le 21.30, in un incidente stradale avvenuto a Valla' di Riese Pio X, lungo via Kennedy. La vettura su cui viaggiavano le donne, per cause in corso di accertamento, è uscita di strada, capovolgendosi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Treviso, il Suem 118 e i carabinieri che hanno effettuato i rilievi di legge. Fortunatamente non gravi le conseguenze al traffico.