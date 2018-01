Mamma e figlio disabile finiscono fuori strada con l'auto: salvati dai soccorsi

RIESE PIO X Poteva avere conseguenze a dir poco drammatiche una disattenzione alla guida che è costata a una mamma trevigiana e al suo figlio affetto da disabilità, una pericolosa uscita di strada lungo via Castellana, a pochi metri di distanza dall'Ipermercato Alìper.

Erano le 11.10 di sabato mattina quando il veicolo, una station wagon di colore scuro, è andato a schiantarsi contro un albero a lato della carreggiata. Ancora da chiarire le esatte ragioni che hanno fatto sbandare il mezzo fino a farlo uscire di strada. Quel che è certo è che all'interno della macchina si trovavano M.M. signora trevigiana di 48 anni e il figlio M.L. di soli 15 anni. Dopo aver immediatamente chiamato i soccorsi sul posto, la preoccupazione più grande è stata quella per il ragazzo affetto da una grave forma di disabilità che gli impediva di uscire in autonomia dal veicolo. Provvidenziale l'intervento dei vigili del fuoco che hanno aiutato il ragazzo consegnandolo alle cure del Suem118, giunto sul posto con l'elisoccorso da Treviso e due ambulanze da Castelfranco Veneto. Madre e figlio si trovano ora ricoverati proprio all'ospedale castellano. Le loro condizioni di salute non desterebbero particolari preoccupazioni, entrambi hanno riportato infatti solo una serie di ferite lievi.