Riese Pio X, camion fuori strada: autista trasportato al Ca' Foncello

RIESE PIO X Grave incidente stradale poco dopo le 14.15 di oggi, sabato, a Spineda di Riese Pio X, in via Quartiere Galiazzo. Un camionista ha perso il controllo del suo mezzo che è uscito di strada ed è poi rientrato sulla sede stradale. L'autista, gravemente ferito ma non in pericolo di vita, è stato soccorso dai medici del 118 e traportato all'ospedale Ca' Foncello di Treviso dall'elicottero del Suem di Padova. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e la polstrada. Traffico a lungo in tilt in zona.