Riese Pio X: finisce con l'auto in un fossato, grave una 27enne

RIESE PIO X Probabilmente anche a causa della pioggia torrenziale ha perso il controllo della sua auto che è finita fuori strada, schiantandosi in un fossato a bordo strada. L'incidente è avvenuto alle 00.45 della notte tra mercoledì e giovedì a Vallà di Riese Pio X, in via Kennedy. A restare ferita una donna di 27 anni, P.V., di Possagno. La donna, soccorsa da Suem 118 e dai vigili del fuoco, ha riportato vari traumi ed è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Castelfranco Veneto dove si trova ricoverata in gravi condizioni.

Nella notte i forti temporali hanno costretto i vigili del fuoco ad una trentina di interventi per prosciugamenti di strade e scantinati: interessati i territori di Oderzo, San Biagio di Callalta, Treviso (principalmente zona Ghirada) e Castelfranco Veneto.