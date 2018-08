Tremendo schianto all'alba, 27enne grave al Ca' Foncello

RIESE PIO X Grave incidente stradale alle 7 di stamani, giovedì, lungo via Kennedy tra Vallà di Riese Pio X e Castelfranco. Una Panda su cui viaggiavano quattro persone, è uscita di strada all'altezza di via Prai, sbandando verso sinistra e finendo la sua corsa contro un platano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le ambulanze del Suem 118 e la polizia locale di Riese. Un 28enne, B.Y., straniero e residente a Vedelago, è rimasto ferito in modo molto grave ed è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Gli altri tre feriti, tutti con lesioni lievi, sono stati trasportati presso il pronto soccorso degli ospedali di Castelfranco e Montebelluna.