Tremendo schianto a Rio San Martino, un ferito soccorso dal Suem

Un incidente tra un'auto e un furgone si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi in via Onaro a Scorzè, località Rio San Martino, al confine con le province di Padova e Treviso. Uno degli occupanti della macchina, un kosovaro di 20 anni, residente Montebelluna , sarebbe rimasto ferito in modo grave, tanto che è stato fatto intervenire l'elicottero del 118. Per le operazioni di soccorso, oltre ai sanitari del 118, sono arrivate squadre di vigili del fuoco da Mestre e Treviso. I rilievi sono in corso, ma sembra che la macchina (con targa straniera) abbia tamponato l'altro mezzo a velocità sostenuta, restando parzialmente incastrata al di sotto del furgone. Sul posto anche i carabinieri.