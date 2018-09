Tragico schianto con lo scooter, muore dopo il ricovero in ospedale

RONCADE E' morto ieri, martedì, alcune ore dopo il ricovero in ospedale, al Ca' Foncello di Treviso. Non ce l'ha fatta Giampietro Calcinotto, 62 anni, sfortunato protagonista di un incidente stradale avvenuto lunedì sera a Roncade, in via Pantiera. L'uomo, in sella al suo scooter Piaggio Beverly, procedeva da San Giacomo in direzione di Roncade, quando ha improvvisamente perso il controllo del mezzo. Il 63enne, secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Treviso, ha toccato un paletto segnaletico di una casa privata ed è violentemente finito a terra. Nonostante indossasse il casco, l'uomo ha riportato gravissime lesioni al capo. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del Suem 118 che ha trasportato il ferito al Ca' Foncello di Treviso: purtroppo inutili le cure a cui il 63enne è stato sottoposto, morto a causa di alcune complicazioni sopraggiunte dopo il ricovero. I funerali di Giampietro Calcinotto, residente con la famiglia a Roncade, saranno fissati nelle prossime ore.