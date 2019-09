Travolta sulle strisce pedonali da un'auto, anziana gravissima

Una 72enne di Roncade, A.B., si trova ricoverata in condizioni gravissime all'ospedale Ca' Foncello di Treviso, a causa delle gravissime ferite riportate in un incidente stradale avvenuto alle 11.10 di oggi, venerdì, in via Roma a Roncade, a pochi passi dal ristorante "La Rocca". L'anziana è stata travolta da una Mercedes ML, condotta da un 79enne di San Biagio di Callalta, mentre stava attraversando la strada lungo le strisce pedonali, uno dei tre passaggi rialzati, a dosso, proprio per costringere le vetture a rallentare la marcia nel centro di Roncade. La 72enne è stata travolta e scaraventata violentemente sull'asfalto. Sul posto, per soccorrere la malcapitata, sono intervenuti ambulanza e automedica del Suem 118. Per gli accertamenti del caso sull'incidente sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Roncade. Le telecamere chiarirebbero le responsabilità del pensionato nello scontro, violento, che ha portato la 72enne al ricovero.