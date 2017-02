Roncade, tremendo scontro frontale tra auto, due feriti

RONCADE Grave incidente verso le 11.30 di oggi, sabato, a Roncade in via Zugno, al confine con Monastier, a pochi passi da "Casa di caccia". A scontrarsi frontalmente, per cause ancora in corso di accertamento, due auto: nell'impatto un veicolo è finito nel fossato adiacente alla carreggiata mentre l'altro si è capovolto. Feriti entrambi gli automobilisti e altre due persone che sono state soccorse dal Suem 118 e trasportate al Ca' Foncello di Treviso in ambulanza. Tutti hanno riportato lesioni fortunatamente non gravi. Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno estratto i feriti dalle lamiere dei mezzi. La circolazione è rimasta a lungo bloccata per consentire le operazioni di soccorso e di recupero dei mezzi incidentati.

