Motociclista finisce contro un'autocisterna: ricoverato in ospedale

Incidente stradale giovedì mattina, intorno alle 10, tra una moto ed un'autocisterna. Ad avere la peggio un 65enne residente a Quinto di Treviso che, in sella alla sua due ruote, è finito contro un mezzo pesante mentre stava transitando su via Castion, a Rossano Veneto. Secondo una prima ricostruzione fornita dai carabinieri di Rosà intervenuti sul posto, il motociclista stava viaggiando in direzione Bassano del Grappa quando si è scontrato contro un'autocisterna condotta da un vicentino. Sembra che all'origine dell'incidente ci sia un sorpasso azzardato da parte del trevigiano che non ha però tenuto conto della svolta del mezzo pesante.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Subito dopo l'incidente, il 65enne è stato soccorso dai sanitari del Suem di Treviso. L'uomo, ha riportato politraumi ed è stato ricoverato in codice giallo all'ospedale di Castelfranco Veneto; non sarebbe in pericolo di vita.