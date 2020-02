Perde il controllo dell'auto e si cappotta in rotonda: ferito un 79enne

Sabato pomeriggio da dimenticare per un uomo di 79 anni. Dopo le ore 15, infatti, l'anziano ha improvvisamente perso il controllo della sua piccola utilitaria di colore rosso, per motivi ancora da chiarire, e si è schiantato all'interno della rotonda di via dei Carpani a Castelfranco, nei pressi dell'ospedale, finendo la corsa con le ruote all'aria. Sul posto, per prestare le cure all'uomo rimasto ferito nell'impatto, sono subito giunte due ambulanze del Suem 118 che lo hanno poi portato al vicino nosocomio per gli accertamenti del caso. Infine, la polizia municipale ha provveduto ad effettuare tutti i rilievi di rito.

