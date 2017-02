Mezzo pesante si rovescia su un fianco: traffico bloccato in rotonda a Susegana

SUSEGANA Traffico in tilt e automobilisti infuriati per il caos che inevitabilmente si è creato. Questo il risultato di un incidente avvenuto mercoledì mattina intorno alle 10.30 a Susegana, proprio all'interno della grande rotatoria del paese lungo la Pontebbena. Un mezzo pesante Daf addetto ad un trasporto eccezionale, proveniente dalla Slovacchia e in viaggio verso la Germania, per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine intervenute prontamente sul posto (carabinieri e vigili urbani, n.d.r), si è infatti improvvisamente adagiato pesantemente su un fianco dopo aver curvato in rotonda.

Nello schianto il tir, che traportava putrelle per la costruzione di un ponte, ha inoltre perso una grossa barra d'acciaio. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, anche se il camion ha subito diversi danni, principalmente al lunotto anteriore andato quasi in frantumi nell'impatto col suolo. Sul luogo del sinistro si sono poi recati anche i vigili del fuoco per permettere la rimozione del mezzo e la messa in sicurezza della zona.

