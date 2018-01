Perde il controllo dell'auto e finisce in un fossato, trasportato in ospedale

BREDA DI PIAVE Ha perso il controllo del suo suv, una Kia Sportage, ha divelto un lampione ed è finito in un fossato. Se l'è cavata con ferite non gravi l'automobilista sfortunato protagonista di questo incidente avvenuto alle 8.30 di stamani a Saletto di Breda di Piave, lungo via Molinetto. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco e un'ambulanza del Suem 118 che hanno trasportato l'uomo al Ca' Foncello. Per i rilievi giunta una pattuglia della polizia locale. Forse a tradire l'automobilista è stata una lastra di ghiaccio presente sull'asfalto. La strada è rimasta per circa un'ora interdetta al traffico.