Incidente mortale a Salgareda, muore un motociclista

Tragedia della strada nella prima mattinata di oggi, martedì, a Salgareda, lungo via Risorgimento. A perdere la vita un motociclista di 46 anni, L.M., residente a Corbolone di San Stino di Livenza, che è stato violentemente tamponato e travolto, per cause in corso di accertamento, da un'auto, una Citroen C2 con alla guida una 29enne della zona. Alcuni automobilisti di passaggio, intervenuti per soccorrere l'uomo, hanno spostato l'auto per estrarre il malcapitato, finito sotto il mezzo.

L'episodio è avvenuto alle 7.45 circa. Sono stati purtroppo inutili i soccorsi da parte degli infermieri del Suem 118, giunti sul posto con ambulanza e automedica. Intervenuta una pattuglia della polizia stradale di Vittorio Veneto che ha svolto i rilievi del caso per accertare la dinamica dello schianto. Il traffico ha subito rallentamenti. La vittima lavorava per conto di un'azienda della zona, la "3B" di Salgareda, era sposato e padre di due figli.